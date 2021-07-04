أسباب تكون قشرة الشعر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعاني كثيرون من انتشار قشرة الشعر في الرأس، ما يستوجب التعرف على أسبابها لمنع تكّونها، تجنباً للإصابة بالفطريات أو الهرش والحكة وتطور الالتهابات في فروة الرأس، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ".

ويؤكد أطباء الجلدية أن أسبابها تتمثل في الإفراط في استخدام الكريمات والزيوت ما يكون بعض أنواع الفطريات على البشرة، وترك الشعر دون تمشيط أو غسل لفترة طويلة، أو الإفراط في غسله، والإصابة بالإكزيما خصوصاً لأصحاب البشرة الجافة، والتهابات الجلد لأصحاب الشعر الدهني، وأخيراً اتباع حمية غذائية تفتقد الزنك وفيتامين (ب)، وغنية بالدهون، فيما وجدت دراسات أخيرة علاقة طردية بين الإجهاد العقلي والضغط الذهني وزيادة معدلات تكوّن القشرة.