عجوز مصرية تُردي زوجها قتيلا بضربات من عكازها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أردت عجوز مصرية زوجها قتيلاً بضربة من عكازها خلال مشادة بينهما، وأمرت نيابة مدينة نصر، بحبس السيدة المسنة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بالتسبب في وفاة زوجها.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ألقوا القبض على السيدة التي كانت وراء قتل زوجها، بعد التعدي عليه بعكاز وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من إحدى المستشفيات، يفيد بوفاة مسن (80 عاما)، متأثرًا بإصابته في الرأس وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبين من خلال التحريات، وقوع مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وزوجته 74 عاما، وتطورت إلى قيام المجني عليه بمحاولة ضربها بالعكاز الخاص به، ولكنها تمكنت من استخلاصه منه وسددت له عدة ضربات على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى، وتم القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.