توقّف الزواج في دولة عربية لمدة أسبوع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني)، عن البدء بإضراب عن العمل للمطالبة بتعديل إحدى مواد قانون أقر قبل 15 بهدف تحسين ظروف عملها.

سينطلق الإضراب في الأول من يوليو ، وسيستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد، بحسب موقع "المغرب 24". وتطالب النقابة وزارة العدل بالتجاوب مع مطالبها الخاصة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يواكب تطورات العصر الحالي.وخلال فترة الإضراب لن يتم تحرير أي عقد زواج بالمغرب، كما لن يتم تحرير أي عقود أخرى بما في ذلك المعاملات العقارية والتجارية والأمور الخاصة بالأحوال الشخصية والميراث. ويتزامن إضراب العدول في المغرب مع العطلة الصيفية التي يكثر فيها الإقبال على الزواج.