"هريكين لين" بشعار "غودولفين" بطلاً لـ "الديربي الإيرلندي"

المصدر: جوني جبور-دبي

توج المهر "هريكين لين" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً في سباق "الديربي الإيرلندي" الذي جرى أمس على مضمار "ذا كرا" في إيرلندا، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 1" لمسافة 2400 متر عشبي.

ونجح الفارس وليام بيوك، في الحفاظ على قدرات "هريكين لين" في المراحل الأول للسباق، والبقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة، قبل أن يطلق العنان له في الأمتار 400 الأخيرة، ويتجاوز منافسيه والقبض على الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و33 ثانية و85 جزء من الثانية، بفارق الرقبة عن أقرب منافسيه المهر "لون إيغل" المملوك لإسطبلات "بالي لينش" بإشراف المدرب مارتين مياد، الذي قاده الفارس الخبير فرانكي ديتوري، فيما ذهب المركز الثالث لـ "وورد سورث" المملوك لـ "ديريك سميث وجون ماغنير ومايكل تابور" بإشراف المدرب أدين أوبراين وقيادة الفارس سيامي هيفيرنان

وبانتصار "هريكين لين" نجح الشعار الأزرق الشهير "غودولفين" في الموسم الحالي في تحقيق إنجاز الجمع بين لقبي "الديربي الإيرلندي" و"الديربي الإنجليزي" بعد أن توج المهر "أداير" مطلع يونيو الجاري بلقب الـ "ديربي الإنجليزي" على مضمار أبسوم.

كما أهدى "هريكين لين" المدرب شارلي آبلبي، الانتصار الـ 150 في مسيرته ضمن سباقات "جروب 1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، كما واصل "هريكين لين" تألقه على المسافات الطويلة، بإضافة انتصاره الرابع في مشاركاته الخمسة في عالم السباقات.