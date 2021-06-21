راهبة تهرّب لاجئا بحقيبة سفر في السويد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حكمت محكمة منطقة يافلة في السويد على راهبة ومعلمة بتهريب لاجئ أفغاني من إحدى مراكز الترحيل.

ورفضت السيدتان الحكم وستقومان بالاستئناف، ولكن المحكمة أصدرت حكمها بعد تأكدها من أنهما هما من قاما بتهريب اللاجئ حينها.

وكانت قد رفضت السلطات طلب اللاجئ الأفغاني باللجوء وأمرت بترحيله، لتقبض عليه الجهات الأمنية وتضعه في مركز للترحيل، حينها قامت الراهبة والمعلمة بزيارته في مركز الترحيل، وجلسا معه سوية في غرفة لوحدهما.

وساعدت اليدتان الشاب على الهرب بحقيبة كبيرة كانت بحوزتهما، وبررتا اختفائه بأنه دخل دورة المياه منذ فترة طويلة.

إلا ان كاميرات المراقبة أظهرت أن الحقيبة كانت أثقل بشكل واضح عند مغادرة المكان ما ثبت الشكوك حولهما.