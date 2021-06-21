وفاة سباحة جزائرية شابة أثناء التدريب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفيت السباحة الجزائرية الشابة حبوب منال عن عمر ناهز 17 عاما، إثر تعرضها لسكتة قلبية، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ونعت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية في منشور على حسابها الرسمي في "تويتر" الشابة قائلة: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة، حبوب منال، سباحة المنتخب الوطني واتحاد العاصمة، وبهذا المصاب الجلل، يتقدم كل إطارات وموظفي وزارة الشباب والرياضة إلى عائلة المرحومة والأسرة الرياضية بخالص التعازي راجين من الله أن يتقبلها قبولا حسنا، ويلهم ذويها الصبر والسلوان".

وكانت حبوب تحضر لاجتياز امتحان نهاية التعليم الثانوي، وأن وفاتها تمت خلال حصة تدريبية.