3 توابل تحرق دهون البطن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد التخلص من دهون البطن مشكلة معقدة وصعبة وهي مايعرف بالدهون الحشوية التي تتمركز في تجويف البطن ويتم تخزينها حول عدد من الأعضاء الداخلية الهامة مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء.

وتعد مستويات السكر في الدم سببا كبيرا لعدم قدرة المرء على التخلص من تلك الدهون المتراكمة داخل تجويف البطن.

وفيام يلي 3 توابل تساعد على حرق دهون البطن:

القرفة لاحتوائه على المادة الغعالة "سينمالدهيد" التي تحفّز تمثيل الأنسجة الحشوية.

الزنجبيل لاحتوائه على "الجنجرول" يسهل الفقدان الصحي للدهون.

الكمون لأنه يحرق الدهون عبر استقرار مستوى السكر.