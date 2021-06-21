خبير ينصح بالابتعاد عن شرب القهوة مع الحلويات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحتوي القهوة على مضادات المغذيات التي تمنع امتصاص الجسم للعناصر الكبرى والفيتامينات من الطعام، لذلك يفضل شرب القهوة بين وجبات الطعام، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وأشار خبير صحي إلى أنه لا يجوز الجمع بين الحلويات والقهوة، فالقهوة عادة ما ترفع من مستوى الغلوكوز في الدم بشكل مؤقت، ولذلك يشعر الإنسان بزيادة في القوة والحيوية، لكن بعد فترة ينتهي مفعول وتأثير الكافيين ويعود الجسم إلى الحالة "الطبيعية".

وإذا ترافقت القهوة مع الحلويات سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى الغلوكوز بشكل مفرط ثم انحفاضه بشكل حاد، وهو ما قد يتسبب بظهور نقص سكر الدم (hypoglycemia) الذي من عوارضه الشعور بالوهن والتعب والدوار وبالتعرق الرطب البارد والنعاس. بالنسبة للبعض، قد تظهر هذه الحالة بشكل ضعيف، ولدى آخرين بشكل أقوى.