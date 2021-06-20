مقتل صاحب فيديو علاج "كورونا" بالمخدرات في تبادل إطلاق نار مع الأمن المصري

المصدر: مروة سليم - دبي

تمكنت قوات الأمن المصرية من إحكام السيطرة الأمنية على متهم مطلوب التنفيذ عليه "في 25 جناية ما بين سرقة بالإكراه، تجارة مخدرات وسلاح وقطع طرق وفرض سيطرة"، بإجمالي سنوات سجن 16 مؤبد -69 سنة"، بمنطقة زراعيه مجاورة لمسكنه بقرية السمطا في مركز دشنا بمحافظة قنا، وذلك كما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المتهم بادر وشقيقه بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن أثناء القبض عليه، ما أسفر عن مصرعه بعد تبادل اطلاق النار.

وكان المتهم نشر فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، روج من خلاله لبيع المخدرات كوصفة لعلاج فيروس "كورونا".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الفيديو الذي يروج المتهم من خلاله لتجارته في المخدرات، بغرض علاج كورونا.

واعترف المتهم أثناء حديثه بمقطع الفيديو بمعلومات تفصيلية، مؤكدا أنه يتاجر في المخدرات بأنواعها "حشيش، بانغو، وأقراص ترامادول"، ولم يكتف الشاب بالحديث عن تجارته في المخدرات وترويجه لها، في فيديو صريح تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن تجارته في المخدرات أفضل من السرقة.

واختتم صاحب الفيديو حديثه، بالإفصاح عن رقم هاتفه المحمول دون الإفصاح عن اسمه بهدف شراء راغبي المخدرات منه، وذلك عن طريق الاتصال به والتنسيق معه لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة ومكان ووسيلة التوصيل.

وعثرت أجهزة الأمن بجوار جثة المتهم على بندقية آلية وبخزينتها 5طلقات و2 هاتف محمول، كما عثر على كميه من المخدرات ومبلغ مالي كما عثر علي رشاش متعدد، بندقيه آلية وبخزينتها 25 طلقة.

وتمكن شقيقه من الهرب إلا أنه في وقت لاحق توجه لمستشفى قنا العام مصاباً بعيارين ناريين بالقدم اليمنى، وتم التحفظ عليه وتعيين الحراسة اللازمة له.