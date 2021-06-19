مشحونا بالغضب والخلافات.. يشوه وجه طليقته بـ"ماء نار" في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم مصري على رش مادة كاوية "ماء نار" على وجه طليقته الموظفة بمنطقة التجمع، بدافع الانتقام منها، لوجود خلافات بينهما.

واستعلمت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت، عن الحالة الصحية للموظفة تمهيدا لسؤالها حول الواقعة، بعدما تعثر استجوابها في السابق لاجرائها عملية دقيقة بسبب إصابتها الخطيرة بحسب ما جاء في "البوابة نيوز"..

كما طالبت النيابة بسرعة إعداد تقرير طبي واف عن الحالة والإصابات التي لحقت بها.

وقال المتهم خلال التحقيقات:"إنه انفصل عن المجني عليها في عام 2017 بعد رفعها قضية خلع وصدور حكم بتطليقها منه، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الوقت يوجد بينهما خلافات".

وأضاف المتهم: "في يوم يوم الواقعة انتظرتها في الشارع وحال شروعها في ركوب سيارتها القيت عليها المادة الحارقة، متسطردا:"كنت عاوز انتقم منها بأي طريقة".

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا يفيد بقيام المدعو " محمد.م ع. " صاحب مصنع بالتعدي على طليقته " ع ع أ " تعمل موظفة، بالقاء "ماء نار"، على وجهها وجسدها، بسبب وجود خلافات بينهما، وتبين إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5812 لسنه 2021 جنح التجمع الخامس، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه