5 إشارات تدل على سكر غير منضبط

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر أطباء المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC من 5 إنذارات مبكرة، تشير إلى أن نسبة السكري في جسمك غير منضبطة، ما يستلزم الانتباه وممارسة الرياضة والحمية الغذائية خصوصا لمن تزيد أعمارهم على 40 عاما أو أصحاب الأوزان الزائدة، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ".

وتتلخص هذه الإشارات بما يلي:

تنظيم كمية الغلوكوز التي تستخدمها الخلايا للحصول على الطاقة، يدفع الجسم للبحث عن مصادر وقود إضافية ما يسبب الجوع، أما زيادة التبول فتأتي نتيجة نشاط الكليتين في التخلص من النسبة الزائدة من السكري عبر البول، علاوة على جفاف الفم مصحوبا برائحة كريهة، وضعف النظر أو صعوبة التركيز، والشعور بالإرهاق بعد وجبة غنية بالنشويات.