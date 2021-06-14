الصحة العالمية: لا نستبعد تسرب "كورونا" من مختبر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه لا يستبعد أن يكون فايروس كورونا قد تسرب من مختبر، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، خلال قمة زعماء مجموعة السبع، إن ما لا يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بعدوى فايروس كورونا، وتوفي 3.75 مليون شخص جراء الإصابة بالفايروس، مشيرا إلى أن «هؤلاء الناس، كما أعتقد، يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفايروس. إنهم يستحقون ذلك. هذا ضروري حتى نتمكن في المستقبل من منع تكرار الوباء».

ووفقا له، لم يكن هناك ما يكفي من «الشفافية والتعاون» من جانب الصين في المراحل الأولى من التحقيق في أصل فايروس سارس- CoV-2 (كورونا)، مضيفا أنه يجب النظر في كل فرضية.

من جانبها أكدت الصين في أكثر من مناسبة أنها لم تخف أي معطيات فيما يتعلق بوباء كورونا.