غاز الضحك.. لعلاج حالات الاكتئاب المستعصية للعلاج

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة إلى أن الجرعات المنخفضة من أكسيد النيتروز، الذي يطلق عليها عادة اسم "غاز الضحك"، يمكن أن تخفف من أعراض الاكتئاب المقاوم للعلاج لمدة تصل إلى أسبوعين.

وتوصل فريق علماء من جامعة شيكاغو إلى أن استنشاق نسبة 25% من أكسيد النيتروز لمدة ساعة كانت فعالة تقريبًا مثلها مثل مزيج بنسبة 50%.

كما تم اكتشاف أن الجرعة المخفضة تقلل من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، مع توفير فوائد لفترة أطول مما توقع فريق العلماء، بحسب ما جاء في موقع "العربية".

وأشار العلماء إلى أن غاز الضحك يمكن أن يوفر خيارًا علاجيًا سريع الفعالية لمرضى الاكتئاب الذين يعانون من أزمة.

وقال الباحثون إنهم يأملون في أن تساعد النتائج التي توصلوا إليها المرضى الذين يكافحون حاليًا لإيجاد علاجات مناسبة للمساعدة في علاج اكتئابهم.