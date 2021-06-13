بالفيديو.. تحمل سرب نحل بيديها العاريتين دون التعرض لأذى

المصدر: ترجمة مروة سليم

انتشر مقطع فيديو لامرأة في ولاية تكساس الأميركية وهي تزيل مستعمرة نحل بيديها العاريتين دون ارتداء قفازات على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك كما ذكرت صحيفة "تايمز ناو نيوز".

وتوضح اللقطات إيريكا ثومبسون وهي تحمل خلية نحل من تحت مظلة شمس لتعيدها إلى البيت الخشبي الذي يسكنه النحل بيديها العاريتين دون أن تتعرض لأى أذى.

ونشرت ثومبسون المقطع الذي حصد 18.5 مليون مشاهدة على "تيك توك" حتى الآن، لتوثق كيف تم استدعاؤها لإزالة سرب من النحل من مظلة خارجية، وهو ما فعلته دون اتخاذ أي قدر من الحيطة والحذر من أجل توفير الأمان من لسعات النحل، كما هو المتعارف عليه، وذلك عن طريق ارتداء بدلة الأمان الخاصة فى المناحل، لأنه من المعروف لدى الجميع أن مجرد الاقتراب من الخلية قد يفتك بحياة صاحب الفكرة، لذا يرتدى جميع العاملين فى هذا المجال البدلة البيضاء الشهيرة للتعامل مع خلايا النحل، وأي تصرف خلاف ذلك يعتبر تهوراً حتى وإن كان الشخص على قدر كبير من الخبرة في التعامل مع النحل.

وجمعت ثومبسون النحل وحملتهم في خلية، والذي ربما ساعدها في نقل النحل دون التعرض لأذى هو عدم وجود ملكة النحل في هذا السرب، حيث أنها قالت إنها أمضيت وقتاً في البحث عن الملكة.. لكنها لم تراها بين الخلية، وأنه عندما يكون النحل في أسراب مثل هذا فهذا يعني أنهم يبحثون عن مكان جديد للعيش فيه"، موضحة أن سبب عدم خوفها من النحل، هو أن النحل يميلون إلى أن يكونوا طيعين للغاية لأنهم لا يملكون أي موارد للدفاع، فهم ليس لديهم خلية أو طعام أو نحل صغار ليحموهم.

وتعرضت مربية النحل للانتقادات من خبراء النحل معتبرين أنها تغامر بحياتها بسبب عدم التزامها بإجراءات السلامة.