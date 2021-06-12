بتمارين بسيطة.. ابتكار طريقة للتخلص من احتقان الأنف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف الطبيب في معهد الطب الصيني في جامعة هايدلبرغ الألمانية يوهانس غريتن، عن طريقة مبتكرة للتخلص من احتقان الأنف باستخدام المفتاح.

قال غريتن لصحيفة "فوكس" الألمانية: "يمكن علاج انسداد الأنف بحركات معينة على طول ما يسمى بالمثلث السحري، والذي تتجمع حوله الجيوب الأنفية".

وفقًا للطبيب، يجب وضع المفتاح بالقرب من فتحة الأنف، وعمل ثماني دورات في كل اتجاه. ثم يجب تكرار الإجراء عند فتحة الأنف الثانية.

وأشار الطبيب إلى أنه بعد ذلك يجب وضع المفتاح في منتصف الجبهة - عند نقطة فوق الحاجبين مباشرة فوق قوس الحاجب والقيام بثماني دورات في كل اتجاه، وتكرار الأمر ثلاث مرات، لافتا إلى أن الاحتقان يجب أن يزول في غضون دقيقة تقريبًا.