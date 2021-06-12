3 مهن تضمن راتبا جيدا في السنوات الـ10 المقبلة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بالرغم من المهن الكثيرة التي يعمل بها البشر، إلا أنه تم تحديد ثلاث مهن جديدة تضمن راتبا جيدا خلال السنوات العشر القادمة.

وفي تقرير لصحيفة "راسيسكايا غازيتا"، وبناء على معطيات استراتيجية تم تحديد 3 مهن جديدة، قيل عنها إنها ستكون أساس العشر سنوات القادمة.

1. مدير إعلامي

تتغلغل وسائل الإعلام في جميع مجالات الاقتصاد والحياة، ويتزايد ذلك بسرعة. لذلك، ليس هناك أي شك في أهمية هذه المهنة في المستقبل، وخصوصا مع ازدياد العمالة التجارية والتي تروج لشركاتها عن طريق الإعلانات عبر الوسائل الإعلامية.

2. مدرب

يعد التدريب من أكثر المجالات الواعدة التي نشأت عند تقاطع علم النفس والأعمال والرياضة والفلسفة. حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاتجاه الرئيسي للعقود الأخيرة - التركيز على الشخص واهتماماته وتنميته ورفاهه.

3. أختصاصي التغذية الجزيئية

وهو الاختصاص الجديد لاختصاصي التغذية. كل عام هناك المزيد والمزيد من البيانات الجديدة حول الخصائص الفريدة لجسم الإنسان، والقدرة على هضم واستيعاب واستقلاب بعض المواد.

على سبيل المثال، يُعتقد أن الشاي الأخضر مفيد للجميع. لكننا نعلم بالفعل أن هناك أشخاصًا ليس لهذا المشروب تأثير واضح عليهم، بسبب النشاط العالي للإنزيمات التي تدمر المواد المفيدة.

مثال آخر هو القهوة. يمكن للمرء أن يشرب كوبين أو حتى ثلاثة أكواب من القهوة خلال النهار، وهذا سيمنع النوبات القلبية، بينما بالنسبة للآخرين، حتى كوب واحد من القهوة المستهلكة بانتظام قد يكون ضارًا