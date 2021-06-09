الأمير هاري يهدد «بي بي سي»... والسبب ابنته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

هدد الأمير هاري باتخاذ إجراء قانوني ضد «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) عقب ذكرها أنه وزوجته ميغان ماركل لم يستشيرا الملكة إليزابيث الثانية؛ ملكة بريطانيا، قبل تسمية مولودتهما «ليليبيث»، وهو اسم التدليل للملكة.



وكانت مصادر بقصر «باكنغهام» قد قالت لمراسل «بي بي سي» المعني بالشؤون الملكية، جوني ديموند، صباح اليوم الأربعاء، إنه لم تُستشر الملكة بشأن «رأيها» إزاء قرار الزوجين تسمية ابنتهما على اسم تدليل الملكة؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

مع ذلك، انتقد هاري هذه الأنباء من خلال بيان جرى نشره من خلال أوميد سكوبي صديق دوق ودوقة «ساسيكس»، أكد فيه أن الملكة كانت أول شخصية يتصل بها هاري بعد ولادة ابنته، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأضاف سكوبي أن هاري وميغان لم يكونا ليطلقا اسم «ليليبيث» على ابنتهما ما لم تدعم الملكة هذه الخطوة. وأشار البيان الذي نشره أن تقرير «بي بي سي» عارٍ تماماً من الصحة، وأن هاري تواصل مع جدته حيث كانت أول فرد من الأسرة يقوم بالاتصال به، و«خلال المحادثة، أعرب عن أمله في إطلاق اسم (ليليبيث) على ابنته تيمناً بجدته»، وأنه إذا لم تكن وافقت على هذا الطلب، فلم يكن ليستخدم هذا الاسم.

وتصاعدت الأمور بعد ذلك، وهدد هاري باتخاذ إجراء قانوني ضد «بي بي سي» من خلال شركة «شيلينجز» القانونية.