امرأة من جنوب أفريقيا تلد 10 أطفال وتحطم رقم قياسي عالمي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أنجبت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا 10 أطفال في وقت واحد في مدينة خاوتينغ بجنوب إفريقيا.

وحطمت المرأة الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس بحسب ما ورد في الصحف المحلية اليوم الثلاثاء 8 يونيو.

وأنجبت جوسياما تمارا سيثول عشرة أطفال في الأسبوع التاسع والعشرين من الحمل. في البداية، أظهرت الموجات فوق الصوتية أنها ستنجب ستة أطفال، وأظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية التالي ثمانية أطفال، وفي النهاية أنجبت سيثول 7 أولاد و3 فتيات.

كشف الزوج تيبوهو تسوتتسي لصحيفة "لصحيفة "الصن" البريطانية، أن زوجته أنجبت 7 ذكور و3 إناث عبر عملية قيصرية خلال الشهر السابع من الحمل.

وأعرب الزوج عن سعادته الكبيرة، وقال: "أنا سعيد جدًا وتغمرني المشاعر، لا أستطيع التحدث بسبب السعادة".

بدورها، قالت البروفيسورة ديني ماويلا، من جامعة سيفاكو ماكغاثو للعلوم الصحية، إن حالة غوسيام نادرة، وعادة ما تحدث بعد تلقي علاجات خصوبة.

وأضافت: ”هذا النوع من الحمل يكون خطيرًا ومعقدًا؛ بسبب عدم وجود مساحة كافية في الرحم، مما يؤثر على وزن الأطفال عند الولادة، ويساهم في ولادتهم مبكرًا، إلى جانب تعرض فرص بقائهم على قيد الحياة للخطر“.

يذكر أن غوسيام تغلبت على الرقم القياسي السابق الذي حققته المغربية حليمة سيسي (25 عامًا)، خلال الشهر الماضي، إذ أنجبت 9 أطفال، 5 إناث و4 ذكور.