وفاة شاب سوري قفز من صخرة الروشة ببيروت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي شاب سوري إثر قفزة نفذها من صخرة الروشة التي يبلغ ارتفاعها 36 مترا في بيروت بلبنان، بعد أن سقط على قارب سياحي تزامن مروره من داخل نفق الصخرة في نفس وقت القفزة، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وتوفي الشاب على الفور وأصيب سائق القارب بإصابات، وتم نقل الشاب المتوفى إلى مشفى رفيق الحريري الحكومي.

ووقعت هذه الحادثة في يوم عطلة نهاية الأسبوع حيث يكتظ الكورنيش البحري بالمواطنين والرواد خصوصاً العائلات والأطفال.

ووفقا لرئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتناي فإنه يمنع الصعود إلى صخرة الروشة والقفز منها الا بإذن رسمي وفق قانون السلامة العامة.

إلى البحر.