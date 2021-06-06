الكشف عن تفاصيل جديدة حول هاتف آي فون 13

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت التسريبات أن آي فون 13 سيحتوي على بطارية أكبر من كل النسخ السابقة من هذا الهاتف، بطاقة تقدر بنحو 3095 مللي أمبير، مقارنة بآيفون 12 الذي كانت قدرته 2815، أي أن الزيادة بلغت 18%، مما يعني أن مقتني هذا النوع من الهواتف سيواجهون مشكلات أقل. ولكن ذلك سيجعل سمك الهواتف أكبر من ذي قبل.

ومن المتوقع أن تكشف أبل عن نسخ متعددة من آي فون 13، مثل "ميني آيفون 13"، و"آيفون برو 13".

وتكشف شركة آبل الأميركية عادة عن أحدث هواتفها وأجهزتها خلال مؤتمر سنوي يعقد في شهر سبتمبر، لكن في العام الماضي تأخر الكشف عن آيفون 12 حتى شهر أكتوبر، بسبب تداعيات جائحة كورونا.