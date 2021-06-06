"إسراء عماد" ضحية العنف الأسري تعود لزوجها ووالدتها: "بنتي خدعتني"!

المصدر: مروة سليم - دبي

أمرت النيابة العامة المصرية بالإسكندرية بإخلاء سبيل زوج إسراء عماد، في القضية التي عرفت اعلامياً بـ"واقعة إسراء عماد"، وذلك بعد أن حضرت زوجته إلى سراي النيابة وقررت التنازل عن المحضر المحرر ضد زوجها بالشروع في قتلها وانقضاء القضية بالتصالح، وذلك كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وكانت نيابة المنتزة أول بالاسكندرية، قد بدأت في مارس الماضي، التحقيق في واقعة اعتداء سائق على زوجته، وإصابتها بجروح وإصابات بالغة تم نقلها على إثرها إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم.

وكانت اسراء قد اتهمت في البلاغ الذي تقدمت به في مارس الماضي، والدة زوجها وشقيقه بالتحريض على قتلها والتسبب في إصابتها حيث حرضا المتهم وأمداه بالسكين التي اعتدى بها عليها، بعد أن اتفقت مع زوجها على العودة إلى المنزل وذهبت إليه في الثالثة صباحاً لمصالحته إلا أنها فوجئت بحدوث خلافات بينه وبين والدته بسبب عدم رغبتها في إتمام الصلح بينهما.

وأضافت أنها فوجئت باعتداء زوجها عليها بسكين المطبخ وتشويه وجهها، ثم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلى اثرها أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل قبل أن بتم تجديد حبسه 15 يوماً، بعد اعترافه بالاعتداء على زوجته بسبب خلافات زوجية وتعديها عليه بالسب والشتم ما أثاره فقام بالتعدي عليها وإحداث إصابتها.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا قصة إسراء على نطاق واسع، ودشنوا عدة صفحات تحمل اسم الضيحة "حق إسراء عماد" و"حق إسراء عماد فين؟"، كما تحولت الواقعة إلى "تريند" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، إذ دشن نشطاء هاشتاغ تحت عنوان "حق إسراء عماد"، مطالبين بالتحقيق في الواقعة.

من جانبها أكدت والدة اسراء عماد أن ابنتها أقدمت على التنازل عن القضية دون علمها، وأنها تبرأت منها.

وقالت والدة الفتاة إن ابنتها لم تخبرها بأنها تعتزم التنازل عن القضية.

وأوضحت الأم، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" أن زوج ابنتها كان يتواصل معها عبر الهاتف، وأوعز إليها بالتنازل مبرراً ذلك بأنه لم يكن في وعيه حال الاعتداء عليها، مضيفة "كان بيقولوا إن اللي عمله دا بسبب حبه ليها وغيرته عليها، ومحسش بنفسه إلا لما وصلها المستشفى".

وأضافت والدة إسراء عماد، أن ابنتها عقب تلك المكالمات واستعطاف زوجها لها، أخبرتها بذلك، إلا أنها نهرتها وطلبت منها نسيان تلك الفكرة تماماً، وأن أهلها يرفضون التنازل نهائيا لأنها تعرضت لاعتداء وحشي من زوجها الذي أصابها بطعنات كثيرة خلفت إصابته خطيرة.

وأوضحت الأم كما ذكر موقع "مصراوي" أن ابنتها خرجت دون علمها مستغلة عدم تواجدها بالمنزل وذهبت رفقة محامي زوجها للتنازل عن القضية في النيابة العامة.

وأشارت والدة إسراء عماد، إلى أنها تبرأت من ابنتها بعد هذا التصرف الذي جاء دون علمها أو أحد من عائلتها قائلة "بنتي خدعتني".

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