بالفيديو.. ينقذ رضيعاً سقط بين قطار ورصيف

المصدر: ترجمة مروة سليم

نجح شاب صيني في انقاذ رضيع سقط من أمه بين عربة قطار مترو ورصيف المحطة، في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين، وذلك كما ذكر "سي سي تي في".

وأوضحت لقطات فيديو من كاميرات مراقبة محطة المترو، الطفل الرضيع وهو يسقط من يد والدته أثناء محاولتها ركوب القطار، حيث لم تتمكن من التقاطه بمساعدة المسافرين الآخرين بسبب شدة الزحام في محطة القطار.

وتدخل هذا الشاب ليعيد لها طفلها.



من جانبها قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، أن احدى شرطيات محطة قطار المترو، أبلغت المسؤولين بضرورة توقف القطار حتى يتمكنوا من انقاذ الطفل.

وتوقف القطار وتجمع الركاب بجانب العربة التي سقط بمحاذاتها الرضيع، ثم نزل الشاب في هذه المساحة الضيفة لالتقاط الطفل.

وأوضح الشاب الصيني بعد اتمام عملية انقاذ الطفل الرضيع، أنه فعل ذلك لأنه يعرف معنى الإنسانية، حيث سقط الطفل تحت القطار وفشلت الأم وبقية الركاب في انقاذه.