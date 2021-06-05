بالصور.. يأكل شعر شاربه!

المصدر: مروة سليم - دبي

أجرى فريق طبي بأحد المستشفيات بمحافظة مطروح المصرية، عملية جراحية لمريض يبلغ من العمر 27 عاماً، حيث تم استخراج 3 كيلو شعر من معدته، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المريض كان يعاني من آلام شديدة في معدته، وبالكشف عليه وعمل أشعة على المعدة، تبين وجود شيء داخل المعدة غير واضح.

واستخرج الأطباء خلال إجراء الجراحة الدقيقة التي استمرت 3 ساعات، كتلة شعر أسود تزن 3 كيلوغرامات، تراكمت علي مر السنين بمعدته بسبب أكله للشعر.

وأوضح الفريق الطبي أن المريض كان يأكل شعر شاربه بشكل دائم.

وقالت الصحيفة نقلاً عن رئيس الفريق الطبي إن حالة المريض نادرة جدا، ولم يرى مثيلا لها في مصر، رغم عمله قرابة الـ 40 عاماً كأخصائي جراحة في عدة دول.

وأضاف الدكتور طارق الكاسح استشارى الجراحة العامة بمطروح "أنه بدأ يتابع الحالة منذ عام على أساس أنها ورم في البطن وفي المعدة، ولكن بدأت تضح الرؤيا قبل العملية بشهرين، حيث وجدوا قطعة من الشعر نزلت مع براز المريض، بينما الأشعة التليفزيونية لم تظهر إلا أنه ورم.

وأضاف الكاسح أنه لاحظ أن شعره يخف من جسده، وتبين أنه يشد أطراف شعر شنبه، وشعر رأسه، وذقنه، وعلى مدار 10 سنوات من هذا المرض تكونت كتلة الشعر الكبيرة داخل معدته، حتى تسببت له فى معاناه مرضية شديدة.

الصور نقلاً عن صحيفة "الوطن"