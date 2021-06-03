بيكهام يدخل عالم السيارات الكهربائية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استحوذ نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام على حصة 10% في شركة "Lunaz"، وهي شركة صيانة سيارات كهربائية مقرها المملكة المتحدة، ليوسع القائد الأسبق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم محفظته من الاستثمارات في الشركات الناشئة.

لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، ولم ترد "Lunaz" على الفور على طلب للتعليق، ولكنها أكدت في بيانها، اليوم، أن بيكهام سينضم إلى مؤسسي "Lunaz" وعائلات "Barclay" و"Reuben" و"Dellal" كمساهم وعضو في مجلس الإدارة.

ويشار الى انه تم إطلاق "Lunaz" في عام 2018، ومن المفترض أن يكون نظام عمل الشركة الجديد قادرًا على التعامل مع نحو 120 سيارة سنويًا.

يذكر أن لدى عائلة بيكهام مجموعة كبيرة من العقارات مثل: قصرها في مدينة لندن الذي تتجاوز قيمته 39 مليون دولار، إضافة إلى منزلها الريفي في مدينة كوتسوولد بإنجلترا والذي تصل قيمته إلى 7 ملايين دولار.