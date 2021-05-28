امرأة تفوز بمليون دولار بعد تلقيها لقاح كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فازت امرأة أمريكية في ولاية أوهايو بمبلغ مليون دولار، في أول جائزة ضمن برنامج تطعيم المليون لتحفيز السكان على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

كما حصل مراهق من منطقة دايتون على أول منحة دراسية جامعية كاملة، ضمن البرنامج نفسه،وجاء اختيار الفائزين في سحب عشوائي وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

ومن حهته، قال حاكم أوهايو، مايك دي واين، قبل إعلان الفائزين: "اشترك في البرنامج أكثر من 2.7 مليون شخص للفوز بإحدى الجوائز النقدية الأربع، وقيمة كل منها مليون دولار، وشارك أكثر من 104 آلاف مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عام، للحصول على المنحة الدراسية الجامعية"

وأضاف أنه خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، سيعلن كل أربعاء، اسم فائز بجائزة المليون دولار، إضافة إلى فائز بالمنحة الدراسية الكاملة،وتنتقل أسماء غير الفائزين إلى الأسبوع التالي، على أن يكون الموعد النهائي الأسبوعي لتسجيل المستجدين في المسابقة، عند منتصف الليل من كل أحد.