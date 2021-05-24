فتاة تقطع مسافة 6 آلاف ميلا لكسر "قفل الحب"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قطعت فتاة 23 عاما مسافة 5،953 ميلا من لوس أنجلوس، كاليفورنيا، إلى سيئول، لإزالة قفل الحب القديم الذي ربطته هي وخطيبها السابق بأحد المعالم السياحية الشهيرة، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

ونشرت الفتاة مقطع فيديو عن رحلتها عبر حسابها في موقع "التيك توك" وحصل فيديو رحلتها على التطبيق أكثر من 8 ملايين مشاهدة.

وسافرت إلى قمة برج "N Seoul"، حيث تفيض الأسوار بالأقفال الملونة.

ولم تكشف الفتاة هوية خطيبها السابق ولا سبب انفصالهما لكنها استغرقت 30 دقيقة لتعثر على القفل المنشود.