طفل 3 أعوام يقود سيارة في ألمانيا!

المصدر: باينه - د ب أ

قاد صبي يبلغ من العمر حوالى ثلاث سنوات في ألمانيا سيارة أسرته مسافة 150 مترا تقريبا مساء أمس، واصطدم في النهاية بإشارة مرور دون أن يصاب أحد بمخاطر.

وبحسب الوضع الحالي للتحقيقات فإن الطفل البالغ من العمر 32 شهرا أخذ مفتاح سيارة أحد الوالدين وبدء تشغيلها وفقا لما أعلنته الشرطة الألمانية.

وتمكنت قائدة سيارة تواجدت صدفة في مكان الحادث بمدينة باينه في ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا من إخراج المفتاح من السيارة دون أن يصاب أحد بأذى.

يسعى المحققون إلى استجلاء كيفية حصول الصبي على المفتاح وكيف تمكن من التحكم في السيارة.