6 طرق منزلية للتخلص من حموضة المعدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعد مشكلة حموضة المعدج مشكلة يعاني منها مثيرون، وتحدث بإفراز المزيد من الأحماض في الغدد المعدية.

ويقدم أخصائيو التغذية بعض العلاجات المنزلية لحموضة المعدة، وهي، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ":

1- تجنب المشروبات الغازية والكافيين واستبدالها بشاي الأعشاب.

2- تناول كوب من الماء الفاتر وآخر من الحليب يومياً، مع اعتماد الموز والبطيخ والخيار في النظام الغذائي اليومي.

3- تناول الوجبة الأخيرة قبل 2-3 ساعات من النوم.

4- تجنب المخللات والصلصات الحارة والخل،والاستعانة بمغلي النعناع ومضع قطعة من القرنفل.

5- تناول الليمون والزبادي، كما يساعد الزنجبيل وماء الليمون مع السكر في تقليل الحموضة.

6- تناول المزيد من الخضروات مثل الفاصوليا والجزر والبصل الأخضر.