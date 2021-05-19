تقارير تقدر تكلفة رحلة ملياردير ياباني إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت تقارير أن دفع الملياردير الياباني، الذي اشترى رحلة حول القمر في عام 2023 على متن المركبة الفضائية "سبيس إكس"، دفع تكاليف رحلة منفصلة إلى محطة الفضاء الدولية في ديسمبر القادم.

وتصدّر يوساكو مايزاوا (45 عاما)، وهو قطب أزياء عبر الإنترنت، عناوين الصحف في عام 2019 عندما أطلق بحثا عن رفيقة أنثى لمرافقته خلال المهمة القمرية، لكن الطلب لم يتم تلبيته وهو الآن يتطلع إلى إحضار ثمانية أصدقاء بدلا من ذلك.

وقبل أن يسافر مايزاوا حول القمر، سيتوجه إلى مختبر ناسا المداري لمدة 12 يوما مع خطط لمشاركة هذه التجربة على "يوتيوب".

ولم الكشف عن تكلفة الرحلة بعد، لكن وفقا لما ورد، فإن سائحي الفضاء السابقين دفعوا ما بين 20 مليون دولار و40 مليون دولار للسفر إلى محطة الفضاء الدولية.

وسيقود المهمة رائد الفضاء ألكسندر ميسوركين، الذي سينقل مايزاوا وطاقمه إلى المحطة الفضائية.