اللقاح يثبت فعالية ضد المتحور الهندي لفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أجريت في الهند، فعالية اللقاحات المضادة لكورونا بنسبة 97 بالمئة، ضد الإصابة من المتحور الهندي لفيروس كورونا.

وشملت الدراسة 3235 عاملا في مجال الصحة بالهند، 85 منهم مصابون بفيروس كورونا المتحور، وتلقوا جميعهم لقاحات أسترازينيكا.

النتيجة كانت القضاء على الفيروس بنسبة كبيرة، حيث أدخل شخصان فقط، من بين 85، إلى المستشفى للعلاج، بعد استمرار الإصابة بالفيروس.

وقال أنوبام سيبال المدير الطبي للدراسة: "أظهرت دراستنا أن 97.38 بالمئة من الذين تم تطعيمهم محميون من العدوى وأن معدل تطلب دخول المستشفى كان 0.06 بالمئة فقط".

وقال أستاذ الطب بجامعة أكسفورد السير جون بيل، حيث تُجرى دراسة أخرى، إن البيانات حتى الآن "واعدة إلى حد ما".