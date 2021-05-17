أفضل الخضروات لتقليل دهون البطن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فحصت دراسة نشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية، العلاقة بين استهلاك الخضار وتقليل الدهون الحشوية.

واهتم الباحثون بتأثير الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن والبرتقالي/الأصفر الغامق، والمعروفة أيضا بالخضروات الغنية بالمغذيات، على الدهون الحشوية.

ولدراسة هذا التأثير، أجروا دراسة مقطعية على 175 شابا لاتينيا يعانون من زيادة الوزن على مدى خمس سنوات.

وخلال فترة الخمس سنوات، وجد الباحثون أن مستهلكي الخضار ذات اللون الأخضر الداكن والبرتقالي/الأصفر الغامق لديهم دهون حشوية أقل بنسبة 17% من غير المستهلكين.

كما ارتبط تناول الخضروات الغنية بالمغذيات بشكل إيجابي بتحسين حساسية الأنسولين.

وترتبط مقاومة الأنسولين - المحرك لمرض السكري من النوع 2 - بزيادة الدهون الحشوية.

وكتب الباحثون: "في الختام، يرتبط استهلاك أنواع معينة من الخضروات من قبل الشباب اللاتينيين الذين يعانون من زيادة الوزن، بالنتائج الأيضية الإيجابية، بما في ذلك انخفاض الدهون الحشوية وعوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2، حتى عند تناولها بكميات صغيرة".

وتشمل الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن: البروكلي والكرنب والنبات الهندي واللفت.

وتشمل الخضروات الصفراء الغامقة: الجزر والقرع والبطاطا الحلوة والقرع الشتوي.