زيت للطهي مفيد لصحة القلب ويخفض الكوليسترول

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل باحثون في علوم التغذية من جامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة تكساس للتكنولوجيا في دراسة إلى أن زيت فول الصويا، يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وقال الباحثون الذين أعدوا الدراسة الجديدة: "على الرغم من انتشار زيت فول الصويا في الولايات المتحدة وتأثيره الواقي للقلب، فإن المستهلكين الأميركيين نادرا ما يصنفونه على أنه صحي مقارنة بالعديد من الزيوت الأخرى، مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا وزيت جوز الهند وزيت الأفوكادو".

وبينما يُعتقد عمومًا أن الدهون المشبعة هي السبب الرئيسي لأمراض القلب والوفاة، كشفت دراسة أجريت عام 2010 أنه في 80 بالمئة من البلدان، يكون ضعف عدد حالات الإصابة بأمراض القلب كانت ناتجة عن عدم كفاية مستويات دهون أوميغا 6 المتعددة غير المشبعة (مثل تلك الموجودة في زيت فول الصويا)، مقارنة بمعدلات أمراض القلب الناتجة عن ارتفاع مستويات الدهون المشبعة.

وأجرى الباحثون تحليلاً للدراسات السابقة التي فحصت جميعها آثار زيت فول الصويا على الصحة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومستويات الدهون في الدم (الكوليسترول) والالتهابات والأكسدة.

وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن زيت فول الصويا، الذي يحتوي دهونًا غير مشبعة، لا "يؤثر على المؤشرات الحيوية الالتهابية، ولا يزيد من الإجهاد التأكسدي"، وعندما حل زيت فول الصويا محل الدهون المشبعة، انخفضت مستويات الكوليسترول في الدم.