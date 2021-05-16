لوحة كاندينسكي تُعرض للبيع بـ 35 مليون دولار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دار سوثبي للمزادات العالمية النقاب عن لوحة تجريدية للفنان العالمي واسيلي كاندينسكي، التي سيتم بيعها بالمزاد العلني أثناء البيع المسائي للفن الانطباعي والحديث في لندن في 29 يونيو، وتحمل اللوحة عنوان «هدوء التوترات» (1937).

وستعرض اللوحة فى مقر دار سوثبي للمزادات في نيويورك حتى الغد 12 مايو، ثم تسافر إلى دبي وتايبيه وهونغ كونغ قبل محطتها النهائية في لندن.

ومن المتوقع أن تجلب اللوحة سعراً يتراوح بين 25 مليون دولار و35 مليون دولار، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع "عكاظ"