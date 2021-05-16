بالفيديو.. كيف خسرت 26 مليون دولار بسبب "الغسيل"!

المصدر: ترجمة مروة سليم

خسرت امرأة من كاليفورنيا جائزة يانصيب بقيمة 26 مليون دولار بعد أن نسيت التذكرة في ملابسها التي قامت بغسلها، وذلك كما ذكرت صحيفة "اي بي سي نيوز".

وأضافت الصحيفة أن المرأة كانت قد اشترت البطاقة من احدى المتاجر في ضاحية نور وووك بلوس أنجلوس، يوم 14 نوفمبر الماضي، لكنها انتهت صلاحيتها يوم الخميس الماضي بعد أن فشلت المرأة في تأكيد شرائها للبطاقة.

وقالت موظفة المتجر إسبيرانزا هيرنانديز لصحيفة "ويتير ديلي نيوز" كما ذكرت "اي بي سي نيوز"، إن امرأة جاءت يوم الأربعاء وأخبرت العمال أنها وضعت التذكرة في ملابسها وتم إتلافها في الغسيل.

وقال مدير المتجر إنه تم تسليم نسخة من فيديو المراقبة إلى مسؤولي يانصيب كاليفورنيا.

ورفض مسؤولو يانصيب كاليفورنيا تأكيد أو نفي وجود دليل في الفيديو يؤكد هوية الفائز الذي اشترى البطاقة.

ويقول مسؤولو اليانصيب إن الشخص الذي يعتقد أنه فائز يجب أن يملأ استمارة المطالبة. لكن إذا فقد شخص ما تذكرة، فيجب عليه تقديم دليل على أنه يمتلكها، مثل صورة للوجه الأمامي والخلفي للتذكرة، على حد قول المسؤولين.

ولكن بصرف النظر عن ذلك، فإن فيديو المراقبة لن يكون كافيا للتحقق من شراء تذكرة اليانصيب السوبر الفائزة، على حد قولهم.

وكانت الأرقام الفائزة: 23 ، 36 ، 12 ، 31 ، 13 ، والرقم الضخم 10. يمكن الحصول على جائزة 26 مليون دولار على أقساط سنوية أو كخيار نقدي بقيمة 19.7 مليون دولار.

يشار إلى أنه إذا لم تتم المطالبة بالجائزة ، فسيذهب مبلغ 19.7 مليون دولار إلى المدارس العامة في كاليفورنيا.

وسيحصل المتجر الذي باع التذكرة على مكافأة قدرها 130 ألف دولار.

يذكر أن 4 جوائز بقيمة 20 مليون دولار أو أكثر لم تتم المطالبة بها منذ عام 1997، بما في ذلك جائزة بقيمة 63 مليون دولار بيعت عام 2015.