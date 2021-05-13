سبب ظهور البقع عند النساء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت خبيرة تغذيةلروسية، إلى أسباب ظهور البقع على الجلد عند النساء، وأشارت إلى أن هذه البقع تظهر على الجلد عندما يرتفع مستوى هرمون الإستروجين في جسم المرأة، ما يؤدي إلى زيادة عدد الخلايا المنتجة للصبغة الداكنة- الخلايا الميلانينية، التي تسبب ظهور هذه البقع.

وهذه الاضطرابات في الجسم باستثناء فترة الحمل، يمكن أن تؤدي إلى نشوء أورام ليفية وانتباذ بطانة الرحم وخراجات المبيض وأورام الثدي والرحم.

وتنصح الخبيرة النساء اللواتي ظهرت عندهن مثل هذه البقع إجراء فحص الحوض والثدي بالموجات فوق الصوتية مرة كل ستة اشهر والتصوير الشعاعي للثدي لمن تجاوزن الأربعين من العمر، وكذلك مراجعة الأطباء المختصين بأمراض النساء. كما يجب تنظيف الكبد مرة كل ستة أشهر.

وتضيف الخبيرة، يجب أن يتضمن النظام الغذائي المزيد من الخضروات والمواد المحتوية على الدهون المفيدة مثل المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو.

وتؤكد على ضرورة شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميا وفي أيام الحر 2.5 لتر، واستبعاد الأواني البلاستيكية ومستحضرات التجميل المحتوية على مركبات الفثالات والمواد العطرية الطيارة المعقدة (Paraben).