خبير أورام: علامة خارجية تدل على السرطان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشار جراح وطبيب أورام إلى خطر ظهور أورام حميدة على الغشاء المخاطي للحنجرة أو الحبال الصوتية، وفقا لما جاء في وسسائل إعلام روسية.

وقال إن هذه الحالة يشير إليها السعال المتكرر وصعوبة التنفس والالتهاب والبحة المزمنة في الصوت، مضيفا أن تجاهل الأورام الحميدة يهدد بتطور السرطان.

وأوضح الطبيب: "إذا لم يبدأ العلاج في الوقت المحدد، فقد تظهر مضاعفات في شكل فشل كامل للتنفس وفقدان الصوت وتحول الأورام الحميدة إلى تكوينات خبيثة".

ودقق أنه من الضروري إزالة الأورام الحميدة حال نموها السريع في الحنجرة أو البحة في الصوت أو فقدانه الكامل وذلك حال تضيق تجويف الحنجرة مع ضعف التنفس.

وأضاف: "من المهم أثناء العملية الجراحية إزالة الأورام بالكامل لمنع نموها من جديد".

وتوصل الطبيب إلى استنتاج مفاده أن العملية الجراحية ستسمح عند الحاجة بتجنب تحول الأورام الحميدة إلى تكوينات مسرطنة.