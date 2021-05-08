شيخ الأزهر: لا وجود لـ"بيت الطاعة" في الإسلام وللمرأة نصيب من ثروة الزوج

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حسم شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، جدلا فقهيا يتعلق بعدد من القضايا المعاصرة، التي تهم المرأة.

وقال شيخ الأزهر في تغريدة على "تويتر": "يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا".

وأضاف: "الطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام".

وأوضح الشيخ أحمد الطيب أنه "لا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول"، مضيفا "وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها".