تدريب النحل في هولندا على كشف «كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

درب باحثون هولنديون مجموعة من النحل، الذي يملك حاسة شم قوية، على كشف عينات مصابة بفيروس «كورونا»، وذلك في اكتشاف يقولون إنه سيقلص فترات انتظار نتائج الفحوص إلى ثوانٍ فقط.



ولتدريب النحل، أعطى الباحثون بمعمل الأبحاث البيطرية في جامعة «فاخننغن» مياهاً محلاة بالسكر مكافأة لها بعد عرضها على عينات ملوثة بـ«كوفيد19»، وفي المقابل، حُرم النحل من المكافأة بعد عرضها على عينات غير مصابة بالفيروس.



وقال فيم فان دير بويل، بروفسور علم الفيروسات الذي شارك في المشروع، إنه بعد اعتيادها على النظام، تمد النحلة لسانها بعفوية للحصول على المكافأة عندما تقدم إليها عينات مصابة. وذكر الباحثون أن إخراج النحل ألسنتها للشرب هو تأكيد إصابة العينة بالفيروس.

ويستغرق الأمر الحصول على نتيجة فحص فيروس «كورونا» ساعات وربما أياماً، لكن النحل تقدم النتيجة في الحال. والأسلوب الجديد رخيص الثمن أيضاً، وهو ما يجعله مفيداً لدول تقل فيها الفحوص.