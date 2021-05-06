5 عادات سيئة تمنع خسارة الوزن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت اختصاصية تغذية روسية، عن عادات سيئة تمنع انقاص الوزن لمن يعانون من السمنة، لأنها تبطئ التمثيل الغذائي وتتسبب بتراكم الدهون، بحسب ما جاء في وسائل إعلام روسية.

ولفتت إلى أن العادة السيئة أيضا هي أكل الفاكهة في الليل، إذ يجب أن تؤكل الفاكهة في النصف الأول من اليوم، حتى الساعة 4 مساء، فعلى الرغم من احتوائها على سكريات نباتية طبيعية، إلا أنها عبارة عن جلوكوز وفركتوز وسكروز، لذا لا ينصح بتناولها في المساء، لأن هذا يساهم في زيادة الوزن".

وأضافت أن النوم متأخرا، قد يقف عائقا في طريق خسارة الوزن، وهذا يرجع إلى حقيقة أنه في هذا الوقت يتعافى الجسم، وتقوي المناعة، وتوازن الهرمونات.

ومن العادات السيئة الأخرى تناول الطعام بسرعة كبيرة، حيث لا يكون لدى الجسم وقت لهضم الطعام، والشعور بالشبع، ويصبح هناك احتمال أن نأكل أكثر بكثير مما نحتاجه بالفعل".

وأضافت أن بعض الناس يفضلون عدم تناول الطعام في الصباح، لكن من الضروري اللجوء إلى وجبة خفيفة على الأقل، لأن الإفطار يبدأ في عملية التمثيل الغذائي ويعطي الطاقة.=، كما أن الامتناع عن وجبة الإفطار لا يساهم في إنقاص الوزن.