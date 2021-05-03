شاب مصري يذبح والده لأنه لم يوافق على زواجه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم شاب مصري في العقد الرابع من عمره على جريمة بشعة في نهار رمضان، حيث أمسك رأس والده المريض وضربها بالأرض، ثم أمسك سكينًا من المطبخ وذبحه، داخل شقتهم السكنية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة المصرية.

وكشفت تحريات وتحقيقات أن المتهم طلب من والده الزواج، إلا أن الأخير رفض بسبب عدم قدرة المتهم على الإنفاق لكونه بدون عمل، فقرر الشاب التخلص من والده، وفر هاربًا.

وضبطت قوة من مباحث الجيزة، المتهم، واعترف بتفاصيل جريمته المروعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم التحفظ عليه، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وذكرت تحريات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ من شاب يعمل «فرانًا»، يفيد بأنه عقب عودته للعمل، اكتشف جثة والده، 61 سنة، مقتول داخل الشقة.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجني عليه مصاب بجرح ذبحي في الرقبة نتيجة التعدي عليه بآلة حادة (سكين)، وتبين أيضًا من المناظرة أن الجثة فيها تهشم بالجمجمة من الخلف، نتيجة ارتطامها في الأرض، وفقا لصحيفة الوطن.

وجاء في محضر الشرطة، إنه بمناقشة المُبلغ، أكد لضباط المباحث أن والده مريض بتليف الكبد ولا يخرج من المنزل، وأنه يقوم برعايته لأن والدته تعمل، ولديه أخ آخر «عاطل»، لوحظ اختفاؤه من مسرح الجريمة.

وتبين من خلال الفحص والتحري اختفاء الابن الثاني للضحية، وبفحص الكاميرات ومناقشة الشهود، تبين أنه كان يخرج من المنزل مسرعا في وقت معاصر للجريمة وملابسه غير منظمة وبها آثار دماء، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهم المشتبه فيه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.