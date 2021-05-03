فاكهة تتسبب بزيادة الوزن عند الإكثار منها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشارت طبيبة تغذية روسية، إلى أن تناول كميات كبيرة غير محدودة من التوت قد يسبب زيادة الوزن.، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وقالت الطبيبة إن هناك خطرا لزيادة الوزن فيجب تناول التوت بكميات محددة، لأن زيادة الوزن بسبب تناوله أمر ممكن، لأن ثمرة التوت غنية بالسعرات الحرارية العالية.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن فاكهة التوت مصدر للفيتامينات والمعادن، ويمكن تناولها بأمان دون أي قيود، في حال عدم وجود وزن زائد.

وأكدت الطبيبة أيضا أن أي مواد غذائية قد تسبب زيادة الوزن في حال اتباع نظام غذائي غير لائق ونشاط بدني منخفض.