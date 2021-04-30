دراسة تكشف فائدة للنميمة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراسة أجراها علماء من كلية دارتموث في أميركا، أن النميمة تجعل الإنسان يشعر بأنه أكثر ارتباطا بمن حوله وقد تساعد على تكوين علاقات أفضل، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

ودرس العلماء حالات مجموعة من المتطوعين يلعبون سلسلة من الألعاب عبر الإنترنت، ويراقبون دور النميمة بين مختلف المشاركين.

ووجد الباحثون أن مجرد نشر الشائعات عن شخص ما لا يساعد في تحسين العلاقات، موضحين أن "النوع الصحيح فقط من القيل والقال يعمل".

وقالوا إن إجراء محادثات حول الآخرين مع طرف ثالث والتعرف على تجارب الناس، يساعد في ترسيخ الروابط الاجتماعية وتوسيع نطاق العقل.

وتستند النتائج، التي نُشرت في مجلة Current Biology، إلى بحث سابق كشف أن القيل والقال يشكل حوالي 14% من جميع المحادثات اليومية