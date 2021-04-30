سرب نحل يقتل أميركيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقي رجل أميركي،في ولاية تكساس، حتفه بطريقة غير متوقعة عقب تعرض لهجوم عنيف من قبل سرب نحل دخل فناء منزله.

و ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن الرجل الذي يبلغ من العمر 70 عاما كان يجز عشب حديقته في فناء منزله بمدينة بريكنريدج، عندما باغته سرب من نحل العسل الأفريقي والذي يعرف أيضا باسم "النحل القاتل".

وأوضحت إدارة إطفاء بريكنريدج في منشور على فيسبوك أن الحادثة جرت يوم الاثنين الماضي، إذ تلقت طلب استغاثة لترسل فوجا إلى مكان الواقعة حيث فوجئوا بـ"تشاط عدواني للغاية" من قبل أحد أسراب النحل.

وعلى الفور جرى إسعاف الرجل لكنه كان قد قضى نحبه جراء إصابته بسكته قلبية عقب تعرضه لكم هائل من اللسعات، فيما تمكنت زوجته من الخروج عقب ارتداء سترة حماية وضعها عليها أحد رجال فريق الإطفاء لحمايتها من اللسعات القاتلة.

والنحل الأفريقي ليس كما يشاع عنه، فهو أقل ضخامة من النحل الأوروبي وسميته أضعف كذلك، ولكنه أشد عدوانية، فهو عندما يشعر بتعرض خليته للخطر يهاجم الناس بأعداد غفيرة جدا، ولذلك من المهم جدا عدم إحداث أي ضوضاء مزعجة بالقرب من خلاياه لكي لا يتم استفزازه.