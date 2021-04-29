7 خصائص لحمية البحر المتوسط تعزز طول العمر

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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أشار بحث مكثف إلى الفوائد الصحية لاتباع نظام غذائي أساسه حمية البحر الأبيض المتوسط، ويشتمل النظام الغذائي على عادات الحياة الصحية التقليدية للأشخاص من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط​​، بما في ذلك فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، وأظهرت الحمية تأثيرا جوهريا وهاما" على البقاء على قيد الحياة، لفترة اطول.

وخلص البحث إلى 7  خصائص مكونة للنظام الغذائي جاءت على الشكل التالي:

- تناول كميات كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة.

- كثرة استهلاك البقوليات.

- ارتفاع استهلاك الحبوب (بما في ذلك الخبز والبطاطس).

- كثرة استهلاك الفاكهة.

- كثرة استهلاك الخضار.

- انخفاض استهلاك اللحوم ومنتجاتها.

- قلة استهلاك الحليب ومشتقاته.

 

 

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