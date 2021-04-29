7 خصائص لحمية البحر المتوسط تعزز طول العمر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشار بحث مكثف إلى الفوائد الصحية لاتباع نظام غذائي أساسه حمية البحر الأبيض المتوسط، ويشتمل النظام الغذائي على عادات الحياة الصحية التقليدية للأشخاص من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط​​، بما في ذلك فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، وأظهرت الحمية تأثيرا جوهريا وهاما" على البقاء على قيد الحياة، لفترة اطول.

وخلص البحث إلى 7 خصائص مكونة للنظام الغذائي جاءت على الشكل التالي:

- تناول كميات كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة.

- كثرة استهلاك البقوليات.

- ارتفاع استهلاك الحبوب (بما في ذلك الخبز والبطاطس).

- كثرة استهلاك الفاكهة.

- كثرة استهلاك الخضار.

- انخفاض استهلاك اللحوم ومنتجاتها.

- قلة استهلاك الحليب ومشتقاته.