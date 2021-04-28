ضبط مخدرات بقيمة 82 مليون دولار في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - أ ف ب

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم، أنها فككت شبكة مهربي مخدرات أدخلوا إلى البلاد 2,5 طن من الميثامفيتامين من أفغانستان، وقد بلغت قيمة المضبوطات 82 مليون دولار.

وأشارت الشرطة إلى أن مشتبها به إندونيسياً قضى بالرصاص فيما أوقف سبعة عشر شخصا آخر ضالعا في تهريب المخدرات، بينهم نيجيري، خلال عمليات نفذتها الشرطة في الأسابيع الأخيرة في مقاطعة آتشيه بجزيرة سومطرة وفي العاصمة جاكرتا.

وجرى توزيع جزء من المخدرات في حاويات للأغذية خبئت بعدها على سفن أو في صناديق على البر.

وعرضت السلطات الإندونيسية أكياس المخدرات المكدسة أمام الصحافيين في جاكرتا اليوم.

ومن بين المشتبه بهم أشخاص قابعون في السجن لإدانتهم في قضايا إرهاب، بعضهم محكومون بالإعدام بموجب القوانين المتشددة السارية في إندونيسيا لمكافحة المخدرات، وفق الشرطة التي لم تعط تفاصيل إضافية.

واستحالت إندونيسيا وجهة ومعبرا رئيسيا لشبكات الإتجار الدولي بالمخدرات.

وفي 2018، ضبطت الشرطة ثلاثة أطنان من الميثامفيتامين، وهو نوع من المخدرات الصناعية، إثر تهريبها من تايوان.

وفي ابريل، حُكم على ثلاثة عشر عضوا في شبكة تهريب بينهم ثلاثة إيرانيين وباكستاني، بالإعدام لإدخالهم 400 كيلوغرام من الميثامفيتامين إلى إندونيسيا.