طفل يتخرج من الجامعة بعمر الـ 12 عاما

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يستعد طفل يبلغ من العمر 12 عاما من للتخرج من المدرسة الثانوية والكلية في الأسبوع نفسه، في ولاية كارولنيا الشمالية، خلال شهر مايو المقبل، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

واستغل الطفل فترة التوقف عن الذهاب إلى المدرسة خلال جائحة كورونا، لتلقي بضع فصول دراسية إضافية، وأكمل 4 سنوات دراسية في عام واحد، سنتان في المدرسة الثانوية ومثلهما في الجامعة.

ويصف الطفل نفسه بأنه رجل الرياضيات والعلوم"، إذ لطالما كان لديه ميل للتكنولوجيا، وامتلك أول جهاز "آيباد" وكان عمره 18 شهرا، وتساءل عن كيفية عمله.

ويردس الطالب خياراته بالعمل داخل الولايات المتحدة أو خارجها أو الاستمرار بالتعلم.