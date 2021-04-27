المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يرتكب الأشخاص الكثير من الأخطاء في شهر رمضان، الأمر الذي ينعكس سلبا على الهضم وطاقة الجسم بشكل عام، وفيما يلي أبرز 5 أخطاء نرتكبها خلال فترة الإفطار، وفقا لما جاء في موقع "العربية":

1. شرب الماء البارد: ما قد يسبب مشاكل هضمية.

2. الإفطار على أطعمة دهنية: كالمقالي والأغذية الدسمة، ويفضل البدء بالسكريات البسيطة التي يسهل هضمها.

3. تناول كميات كبيرة من الطعام دون تجزئة: فالأفضل تناول وجبات صغيرة على فترات، مثل: وجبة وقت الإفطار، ووجبة بعد صلاة التراويح، ووجبة السحور.

4. الإفراط في تناول الحلويات: ما يؤدي إلى تراكم الدهون وحدوث السمنة.

5. إهمال ممارسة الرياضة: أفضل وقت للرياضة هو قبل الإفطار بساعة إذا أمكن أو بعده بساعتين على الأقل.