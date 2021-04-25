متى يكون التثاؤب خطيراً؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت طبيبة أعصاب وأخصائية نفسية عصبية، إن التثاؤب هو رد انعكاسي لا إرادي، يسمح بتنشيط الدماغ، والإنسان يتثاءب عادة، عند رغبته في النوم، أو عند حاجته لنيل قسط من الراحة.

وأوضحت طبيبة الأعصاب، أن من أسباب التثاؤب حدوث تغيرات في جدول العمل المعتاد، وكذلك الانتقال من منطقة زمنية إلى أخرى بالطائرة، وحدوث أي اضطرابات في الإيقاعات البيولوجية، والمزيد من التغير في النوم، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وقالت: "نادرا ما يتثاءب الناس أثناء النهار، لكن إذا بدأوا في التثاؤب باستمرار، فقد يكون ذلك إشارة إلى وجود أمراض خطيرة. يمكن أن يصاحب التثاؤب، على سبيل المثال، وجود فشل قلبي، وقد يكون سببه وجود الاضطرابات العصبية المرتبطة بحدوث خلل في وظيفة النوم. ومع وجود والاكتئاب، قد يظهر التثاؤب المستمر".