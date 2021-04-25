"الصحة العالمية" تطالب بوقف برنامج كاميرا خفية في تونس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن منظمة الصحة العالمية طالبت عبر رسالة إلى الخارجية التونسية، بوقف بث برنامج للكاميرا الخفية "أنجلينا 19"، الذي يبث على قناة "نسمة".

وأرجعت المنظمة الدولية طلبها بوقف برنامج الكاميرا الخفية، إلى استخدام شعارها في البرنامج دون ترخيص أو إذن، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز".

ووفق الرسالة، فإن البرنامج يمثل استخفافا بالجهود الدولية الرامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، واستغلال صورة المنظمة دون إذن مسبق، مما يشكل إساءة للمنظمات الأممية من خلال إيهام الضحية بأن الشخص الذي يتلقى التطعيم يصاب بأعراض جانبية، بالإضافة الى استغلال وقت ذروة المشاهدة الأمر الذي ينعكس سلبا على توعية الناس بأهمية وضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا".