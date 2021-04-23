حفل للكشف عن "نوع الجنين" يتحول إلى إنذار بحدوث زلزال

تحولت حفلة للكشف عن "نوع الجنين" إلى كارثة غير متوقعة، بعد ظهور تقارير تنذر بوقوع زلزال، حيث تمكن الناس من سماع الأصوات عبر أنحاء الولاية.



وقالت صحيفة «الغارديان» أن الشرطة تلقت في كينغستون، تقارير عن انفجار قوي مساء الثلاثاء. وبعد الاستجابة للتقرير، وجدت الشرطة في أحد المحاجر أشخاصاً اعترفوا بإجراء حفل للكشف عن جنس مولود منتظر عبر استخدام المتفجرات.



وقالت الشرطة إن مصدر الانفجار كان 80 رطلاً (36 كيلوغراماً) من مادة التانيريت. وأشارت إلى ان الأسرة اعتقدت أن المحجر سيكون المكان الأكثر أماناً لإشعال المتفجرات، التي تباع عادة بدون حاجة إلى إذن معين.

وأفادت شبكة «إن بي سي 10 بوسطن» أن السكان القريبين قالوا إن الانفجار هز منازلهم، وأبلغ البعض عن أضرار في الممتلكات.

وقالت سارة تاغليري، التي تعيش في منزل مجاور للمقلع، «سمعنا هذا الانفجار الفظيع... لقد تسبب في سقوط الصور من الجدران».

وأشار مات زوج سارة إلى أن الجيران أبلغوا عن حدوث تصدعات في أساسات منازلهم جراء الانفجار.

وقالت الشرطة إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وسلم الشخص الذي اشترى المتفجرات نفسه إلى شرطة، لكنها لم تكشف عن هويته.